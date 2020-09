Peugeot Expert 2019 richiamato per due guasti diversi

Peugeot ha emesso un richiamo nelle scorse ore che riguarda il suo furgone Peugeot Expert 2019 (serie KO) per due problemi diversi. In particolare, 25 esemplari sono stati affetti da un guasto al sistema di iniezione del carburante mentre altri 42 da un guasto ai freni posteriori.

I due richiami sono stati archiviati separatamente presso l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), quindi entrambi sono avvenuti in Australia. Nella documentazione del primo richiamo si legge che i tubi di iniezione e di ritorno del carburante, presenti sotto la carrozzeria degli Expert richiamati, possono danneggiarsi nel tempo.

Peugeot Expert: circa 70 esemplari del furgone richiamati in Australia

In quella del secondo, invece, si legge che il tubo del freno posteriore potrebbe danneggiarsi nel tempo a causa di un movimento che avviene tra il tubo e la clip di fissaggio. Peugeot Australia ha dichiarato che le unità interessate nei due richiami sono state vendute tra il 1° dicembre 2018 e il 31 maggio 2019.

Oltre a questo, la casa automobilistica francese afferma che si trattano di richiami precauzionali e che non sono stati registrati ancora dei casi di guasto in Australia. In ogni caso, il marchio di PSA effettuerà la sostituzione gratuita delle varie componenti necessarie nei Peugeot Expert 2019 coinvolti presso i concessionari autorizzati.