Jeep Compass 2022: un prototipo con specifiche indiane avvistato a Detroit

La Jeep Compass è riuscita ad accrescere la popolarità del marchio di FCA in ogni parte del mondo grazie alle sue caratteristiche che riescono a combinare capacità off-road leggendarie, propulsori avanzati a basso consumo di carburante, dinamiche di guida e tanto altro ancora.

L’anno prossimo dovrebbe debuttare anche il nuovo restyling della seconda generazione della Compass che porterà con sé ancora più tecnologia e funzionalità in modo da continuare il successo conquistato dall’attuale versione. In questo articolo vi proponiamo alcune foto spia catturate in America che ci mostrano un prototipo della Jeep Compass 2022 mentre effettuava i primi test sulle strade di Metro Detroit.

Jeep Compass 2022: il marchio americano inizia a testare il nuovo restyling del SUV destinato all’India

Si tratta più nello specifico della versione destinata al mercato indiano in quanto propone una guida a destra. Oltre a questo, è presente la dicitura M6 sull’adesivo presente sul retro. Le Jeep Compass che indossano questo codice sono i modelli con guida a destra costruiti presso lo stabilimento di Ranjangaon, in India. Quest’ultimo è uno dei cinque impianti di assemblaggio che si occupa di costruire l’attuale generazione del SUV, oltre a quelli presenti in Brasile, Cina, Messico e Italia.

Presente anche una foto che ci mostra gli interni della vettura. Qui possiamo vedere il nuovo volante, il nuovo quadro strumenti digitale ricoperto da camuffamento e tanto altro ancora.

Secondo alcune fonti, la casa automobilistica americana prevede di implementare all’interno del nuovo faclift del veicolo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5, un quadro strumenti digitale a colori con schermo da 10 pollici, un caricatore wireless per smartphone e un nuovo sistema di telecamere a 360°.

La sicurezza continuerà a svolgere un ruolo molto importante nella Compass. Ad esempio, alcuni sostengono che il modello 2022 del SUV avrà la tecnologia di guida autonoma di Livello 2. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla Jeep Compass 2022.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI