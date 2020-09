La serie web di Storie Alfa Romeo continua con la 156

La serie web Storie Alfa Romeo, che si basa sui 110 anni di storia dell’Alfa Romeo e rivela le storie che hanno lasciato un segno nel mondo automobilistico, continua il viaggio nel passato. Secondo il comunicato dell’azienda, la serie continua con la 156, che fonde le caratteristiche del DNA Alfa Romeo come potenza, leggerezza e controllo. La 156, uno dei modelli di maggior successo del marchio con oltre 680 mila vendite tra il 1997 e il 2005, che ha attirato 1 milione di persone presso i concessionari durante il processo di lancio, è stata selezionata come auto dell’anno nel 1998.

Portando il suo successo in pista, la 156 ha vinto 13 campionati in 10 anni al campionato Gran Turismo. Il DNA della 156 con tecnologia common rail è stato costruito sui modelli Alfasud, 145 e 146 del marchio e ha preso il suo posto tra gli indimenticabili. Tra i modelli Alfa Romeo, la 156 occupa un posto speciale tra quelli che si distinguono sia per cifre di vendita, sia per riconoscimenti che per traguardi sportivi. L’idea di creare un’auto a trazione anteriore ha sempre impressionato i designer

Sebbene le prime auto prodotte al mondo fossero a trazione posteriore, l’idea di produrre auto a trazione anteriore ha sempre impressionato i progettisti. Questa situazione spinse gli ingegneri dell’Alfa Romeo alla fine della seconda guerra mondiale. Satta Puliga e Busso avviarono un programma di sviluppo della trazione anteriore per il modello 1900 del marchio. All’inizio degli anni ’50 furono avviati studi sulla trazione anteriore e sui relativi organi di trasmissione della potenza.

Tuttavia, questi studi non hanno raggiunto la fase di industrializzazione. Successivamente, l’Alfa Romeo decise di ampliare la propria gamma di prodotti con un modello posizionato sotto Giulietta al fine di aumentare le proprie vendite. In questo contesto, si mirava a produrre un’automobile veloce che avrebbe accelerato le vendite del marchio.

Il nuovo progetto fu affidato a Rudolf Hruska, il padre di varie versioni di Giulietta, e di conseguenza, oltre alla nuova vettura, gli fu affidata la responsabilità progettuale della fabbrica in cui sarebbe stata prodotta. Nasce così Alfasud, il primo modello a trazione anteriore, per il quale l’Alfa Romeo progettò e costruì una fabbrica per un modello. Nel 1986, l’Alfa Romeo fu venduta al Gruppo Fiat dalla società statale IRI, proprietaria del marchio dal 1933.

Come per tutti i processi di integrazione industriale, i primi anni sono stati dedicati a rendere più razionali le catene di produzione e di fornitura. L’Alfa Romeo è entrata nel segmento C nel 1995 con la sua architettura originale a due volumi e il modello 145. Il modello 155 GTA è entrato a far parte di DTM nel 1993, una dimostrazione di forza per i marchi.

Il pilota Nicola Larini, primo in 11 gare su 20, ha portato nuovamente l’Alfa Romeo sul gradino più alto del podio, il primo dei quali è stato il Nürburgring. Il modello 164, disegnato da Pininfarina, è uscito su strada nel 1987 come prima ammiraglia a trazione anteriore del marchio. Da allora il ruolo del Centro Stile Alfa Romeo, che fa parte dell’azienda, è diventato sempre più importante.

L’Alfa Romeo è entrata nel segmento C nel 1995 con la sua architettura originale a due volumi e il modello 145. La versione 146 in due volumi e mezzo seguì l’anno successivo. Successivamente, in collaborazione con Pininfarina, i modelli sportivi GTV e Spider sono entrati in strada. La vera svolta è avvenuta con il modello 156.

La 156 ha conquistato anche il cuore di pubblico e critica, conferendo all’Alfa Romeo il premio internazionale di auto dell’anno. Qualche anno dopo, il fratello minore 147, sceso in strada con la stessa piattaforma, sospensioni e motori, tranne che per lo stesso linguaggio stilistico, vinse lo stesso premio nel 2001.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Alfa 156: la ‘bella’ a trazione anteriore compie 20 anni

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI