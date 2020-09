Nuova Peugeot 508 PSE: ecco una delle prime video recensioni

La nuova Peugeot 508 PSE ibrida plug-in è stata presentata qualche giorno fa ma Autogefühl ha avuto già l’opportunità di testarla. Disponibile sia in versione hatchback a cinque porte che station wagon, la 508 PSE proviene dalla divisione Peugeot Sport Engineered ed è l’auto stradale più potente di sempre progettata dalla casa automobilistica francese.

Sotto il cofano troviamo un motore endotermico a quattro cilindri turbo da 1.6 litri abbinato a due powertrain elettrici montati su ciascun asse. Accanto a questo gruppo propulsore c’è una trasmissione automatica a 8 velocità e la trazione integrale. Complessivamente, la Peugeot 508 PSE riesce a sviluppare una potenza di 360 CV e 520 nm di coppia massima.

Nuova Peugeot 508 PSE: Autogefühl ha avuto la possibilità di testare la vettura più potente di sempre del marchio francese

Il marchio di PSA afferma che la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi e di raggiungere una velocità di punta di 250 km/h. Oltre a questo, la nuova berlina sportiva francese impiega soli 3 secondi per accelerare da 80 a 119 km/h.

A parte questi numeri molto interessanti, ciò che forse attira maggiormente l’attenzione è il fatto che la Peugeot 508 PSE riesca a consumare solo 2 litri ogni 100 km ed emettere 46 g/km di CO2 nel ciclo WLTP.

Se ciò non bastasse, la sportiva offre cinque modalità di guida, fra cusi quella Electric che consente di utilizzare i 42 km di autonomia proposti dalla batteria da 11,5 kWh. Quest’ultima può essere caricata in meno di 7 ore usando una presa domestica standard oppure in meno di 2 ore sfruttando una wallbox da 7 kW.

Non ci resta che lasciarvi con il video di Autogefühl presente dopo la galleria fotografica che ci mostra nel dettaglio tutte le caratteristiche offerte dalla nuova Peugeot 508 PSE.

