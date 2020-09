Ferrari FT-1 Roma: la Toyota Supra che tutti vorrebbero | Render

La Ferrari Roma è una delle ultime supercar annunciate dalla casa automobilistica modenese che porta con sé un nuovo linguaggio di design che, secondo Maranello, è ispirato a La Dolce Vita. In questo articolo, però, vi proponiamo un progetto digitale davvero interessante realizzato da Luis Carrillo Bermúdez che fonde l’ultima granturismo del cavallino rampante con la Toyota FT-1.

Quest’ultimo è un concept presentato circa tre anni fa che ha anticipato l’arrivo della nuova generazione della Supra. Tale concept ha l’obiettivo di rendere la Mk V più vicina al concetto, quindi può essere considerata un’evoluzione della FT-1.

Ferrari FT-1 Roma: un interessante progetto digitale che fonde due auto davvero performanti

Da sottolineare che l’artista ha utilizzato la FT-1 Graphite Concept che ha portato all’introduzione di una nuova colorazione esterna e una nuova interpretazione degli interni rispetto all’originale che era rivestito di rosso.

La parte frontale presa dalla Ferrari Roma riesce a fondersi perfettamente con il resto del corpo della FT-1. Questo perché lo storico marchio modenese ha utilizzato un linguaggio stilistico moderno che rende omaggio alle iconiche granturismo degli anni ‘60.

È difficile stabilire quale tipo di motore andrebbe bene per questo progetto, se il V8 biturbo da 3.9 litri da 620 CV e 760 nm della Roma o il quattro cilindri in linea da 2 litri da 197/258 CV oppure il sei cilindri in linea da 3 litri da 340 CV utilizzati sulla nuova Toyota Supra.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI