CNH Industrial destina 20.000 filtri dell’olio usati al riciclaggio

CNH Industrial ha destinato 20.000 filtri per l’olio usati al riciclaggio come parte della sua adesione al programma Descarte Consciente da Abrafiltros creato per smaltire in modo appropriato questi tipi di prodotti utilizzati.

Fábio Belasco, manager EHS di CNH Industrial Sud America, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è contribuire affinché questo materiale abbia un nuovo ciclo di vita in altre catene, evitando che i rifiuti vengano smaltiti in discarica, cosa che richiederebbe migliaia di anni per la sua decomposizione e con rischi di contaminazione del suolo e dell’acqua”.

CNH Industrial: il gruppo vuole dimostrare il suo rispetto verso l’ambiente partecipando al programma Descarte Consciente da Abrafiltros

I filtri dell’olio usati sono stati raccolti presso dei punti appositi. Secondo quanto riportato, il volume è pari a più di 13.000 kg ed è stato raggiunto in meno di un anno dall’adesione dell’azienda al programma.

Nel caso di CNH Industrial, l’associazione è costituita da Aftermarket Solutions, la business unit responsabile dell’intera strategia dell’area ricambi per i sei marchi del gruppo: Case Construction Equipment, Case IH, New Holland Agriculture, New Holland Construction, Iveco e FPT Industrial.

João Moura, presidente di Abrafiltros, ha detto: “Il programma Descarte Consciente da Abrafiltros rispetta la legislazione ambientale avviata dallo stato di San Paolo. Oggi contiamo sul riciclaggio di oltre 18 milioni di filtri dell’olio usati per autoveicoli, rispettando gli obiettivi stabiliti nei termini di impegno di ogni stato in cui viene implementato e CNH Industrial contribuisce con questi numeri, per essere tra le aziende partecipanti al programma”.

