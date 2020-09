Revisori Auto di Anara Confartigianato: 5 richieste

Come migliorare la sicurezza stradale e la revisione auto periodica obbligatoria? I vertici dei Revisori Auto di Anara Confartigianato hanno incontrato i rappresentanti del ministero dei Trasporti e della Motorizzazione civile. Per affrontare i nodi irrisolti dell’attività di revisione dei veicoli.

Revisori Auto di Anara Confartigianato: 5 punti

Tra le proposte avanzate dai Revisori Auto.

La possibilità che, nel caso di vendita di un veicolo, sia resa obbligatoria una revisione straordinaria. Salvo che il proprietario non l’abbia fatta nei precedenti 6 mesi. Una correzione della norma che proroga ulteriormente la scadenza delle revisioni. Più la necessità di una proroga, almeno fino a giugno del 2021, delle scadenze dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate dai centri di controllo. Periodicità della verifica della conformità metrologica delle apparecchiature riportata, come avviene in tutta Europa, entro i parametri previsti dalla Direttiva 2014/45/UE – ovvero 24 mesi e non 1 anno – per evitare ingiustificati aggravi di costi per le imprese. I Revisori di Confartigianato hanno chiesto che vengano agevolate ed escluse dai collaudi tutte quelle attività eseguite dalle imprese di installazione impianti gpl-metano, demandando le responsabilità a carico delle stesse imprese e prevedendo, in luogo dei collaudi, procedure semplificate di tipo amministrativo.

Quale la risposta del ministero sulla revisione

Il ministero si è impegnato ad elaborare una proposta di adeguamento della tariffa sulla base dei parametri indicati da Anara. Da sottoporre all’approvazione dei competenti ministeri. Che dovranno poi adottare il provvedimento, secondo l’iter istituzionale previsto.

Sul prolungamento della proroga della scadenza delle revisioni, a livello parlamentare si sta lavorando per modificare la norma da veicolare nel primo provvedimento utile.

