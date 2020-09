Fiat ha abbassato di oltre il 10% i prezzi di Uno Way e Mobi in Colombia

Uno degli effetti della pandemia nel settore automobilistico è stato l’inevitabile aumento dei prezzi delle auto nuove, che ha ulteriormente complicato le vendite del settore. Proprio il caso Fiat è stato uno dei più critici, con fortissimi aumenti dei valori che si dovevano pagare per questi modelli rispetto ad un anno fa. Ora, in piena ripresa economica, l’azienda italiana rappresentata nel Paese da SK-Bergé ha ridotto i prezzi dei suoi modelli Uno Way e Mobi, di 3.000.000 di pesos colombiani per il primo e 4.000.000 per il secondo. Tutto questo, accompagnato da varie azioni commerciali per facilitare l’acquisto.

Fiat abbassa del 10% i prezzi di Uno Way e Mobi in Colombia

In questo modo, la Fiat Uno Way è ora disponibile a partire da 37.990.000 di pesos, mentre la Fiat Mobi può essere acquistata a un prezzo base di 33.990.000 di pesos colombiani. Secondo il marchio ciò avverrà per un tempo limitato, anche se questi nuovi valori dovrebbero essere lasciati per essere per permettere ai due veicoli di essere competitivi sul mercato. Vedremo dunque se in questa maniera le vendite dei due modelli aumenteranno nell’importante mercato colombiano che dopo il Brasile e l’Argentina è considerato il più importante in America Latina.

