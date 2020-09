Bosch permette di acquistare bici elettriche con sconti vantaggiosi

Uno degli obiettivi principali di Bosch è quello di promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni. Perciò il gruppo tedesco propone diverse soluzioni tecnologiche che abbiano un minor impatto sull’ambiente e riducano le emissioni inquinanti.

Nelle scorse ore, l’azienda ha voluto compiere un ulteriore passo in avanti in Italia, offrendo ai suoi circa 6000 collaboratori la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi delle e-bike equipaggiate con un motore elettrico Bosch. In questo modo si potranno effettuare i dovuti spostamenti senza inquinare l’ambiente.

Bosch: circa 6000 collaboratori ora hanno la possibilità di acquistare una e-bike a prezzo scontato

Enzo Santangelo, Vice President Sales Bosch Mobility Solution – Robert Bosch GmbH Branch Italia, ha detto: “Preferire una eBike da utilizzare sia nel tempo libero sia per andare in ufficio è una scelta virtuosa. É infatti un mezzo che permette di mantenersi attivi e di spostarsi liberamente anche nel traffico o nelle situazioni più caotiche senza stress, con il minimo sforzo e massima attenzione all’ambiente”.

Grazie agli sconti proposti, si potrà acquistare direttamente o tramite leasing la bici elettrica preferita fra le varie marche e i diversi modelli disponibili. Ad esempio, è possibile optare per una city bike confortevole oppure una mountain-bike per i più sportivi. Le biciclette a pedalata assistita saranno fornite con 24 mesi di garanzia, casco e lucchetto inclusi.

Per quanto riguarda il leasing, una volta trascorsi i due anni, si potrà decidere se restituire, rifinanziare per altri 24 mesi oppure acquistare la e-bike. Bosch Italia ha anche annunciato di voler mettere a disposizione delle bici elettriche per le proprie flotte aziendali usando la formula di leasing operativo.

Roberto Zecchino, Vice President Human Resources and Organization Bosch South Europe, ha dichiarato: “Con queste iniziative Bosch conferma l’impegno per una mobilità sostenibile rivolgendo un’attenzione particolare ai propri collaboratori, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte”.

