Bosch fornirà diverse componenti per le nuove auto ibride di Le Mans

La divisione Motorsport di Bosch sarà il fornitore esclusivo di diversi componenti tecnologici per le auto da competizione di nuova generazione le quali parteciperanno al programma Le Mans Daytona hybrid (LMDh) che partirà nel 2022. In particolare, il noto gruppo tedesco metterà a disposizione i seguenti prodotti da lui sviluppati: inverter, centralina elettronica, sistema brake-by-wire, motore elettrico e relativa integrazione dei sistemi.

In aggiunta, sempre a Bosch è stata affidata la responsabilità del software di gestione intelligente dell’alimentazione ibrida che controlla la distribuzione della coppia fra propulsore a benzina, motore elettrico e sistema brake-by-wire a seconda delle esigenze del pilota.

Bosch: la divisione Motorsport sarà il fornitore esclusivo del programma Le Mans Daytona hybrid

Bosch Motorsport collaborerà a stretto contatto con Williams Advanced Engineering e Xtrac. Queste ultime due si occuperanno, rispettivamente, del sistema di gestione della batteria e della trasmissione. Il telaio della nuova generazione di auto da competizione per Le Mans, invece, sarà fornito da Multimatic, Ligier, Oreca e Dallara.

Klaus Boettcher, vicepresidente di Bosch Motorsport, ha voluto commentare affermando: “Con i nostri componenti daremo un importante contributo alla nuova categoria di competizioni. Siamo particolarmente orgogliosi che ACO e IMSA ci abbiano affidato la responsabilità dell’integrazione dei sistemi. Per noi si tratta di un’ulteriore conferma del valore dei tanti anni di esperienza e competenza nel settore motorsport”.

