Leasys prevede di creare 1.200 stazioni di ricarica

Leasys, società di servizi per la mobilità di FCA Bank, ha installato dieci colonnine di ricarica da 22 kW per i propri clienti all’aeroporto di Roma in collaborazione con Enel X. E questo è solo l’inizio: quest’anno sono previste circa 1.200 stazioni di ricarica nelle 400 basi di mobilità italiane Leasys.

FCA Bank è una joint venture tra Fiat Chrysler e la banca Crédit Agricole Consumer Finance e offre servizi finanziari nel settore automobilistico. Con Leasys ha una filiale sotto di sé specializzata in soluzioni di mobilità come il noleggio, il car sharing peer-to-peer e la vendita di auto usate e che ha ora creato più di 400 cosiddette basi di mobilità nelle città, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie in Italia. In queste sedi sono normalmente presenti sportelli con persone di contatto per i servizi dell’azienda.

Leasys vuole aprire la strada alla transizione verso l’elettromobilità: entro il prossimo anno, il 60% del parco auto a noleggio dovrebbe essere costituito da veicoli elettrici e ibridi. Ovviamente, il fornitore di servizi si affida esclusivamente ai modelli di veicoli di Fiat Chrysler, tra cui la Fiat 500 completamente elettrica e le varianti ibride plug-in Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe.

Il provider ha posto il suo primo punto esclamativo con l’apertura della sua prima base di mobilità progettata interamente per veicoli elettrificati presso l’aeroporto di Caselle di Torino. Così ora è seguita l’installazione di dieci colonnine di ricarica nell’aeroporto di Roma. Entro fine anno FCA Bank ha programmato “il focus esclusivo sui veicoli elettrici per tutte le basi di mobilità italiane Leasys”. Ciò va di pari passo con la già citata installazione di circa 1.200 stazioni di ricarica in collaborazione con Enel X.

In linea di principio, tuttavia, Leasys – come Fiat Chrysler – considera desiderabile un mix di guida. “L’obiettivo strategico per l’Italia è una mobilità sostenibile con un’infrastruttura completa, raggiunta, tra l’altro, attraverso nuove offerte di noleggio e mobilità che includono la disponibilità di veicoli con trazione elettrica, ibrida e convenzionale in base alle esigenze”, si legge in un comunicato stampa di accompagnamento.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade e Compass 4xe da oggi disponibili con Leasys CarCloud

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI