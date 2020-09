Yugo Integrale: una Lancia Delta HF Integrale molto particolare | Video

La Lancia Delta HF Integrale è sicuramente una delle icone del rally in quanto è riuscita a conquistare tantissimi successi e a costruirsi una certa reputazione nel mondo delle competizioni.

Diversi esemplari di questa vettura vengono utilizzati oggi nelle gare in salita, meglio conosciute come hillclimb. Infatti, in passato qui su ClubAlfa.it abbiamo pubblicato diversi articoli di varie Delta HF Integrale modificate in grado di sviluppare anche oltre 500 CV di potenza.

Yugo Integrale: un’auto unica nel suo genere con diverse parti prese dalla Lancia Delta HF Integrale

Quest’oggi, però, vi parliamo di un esemplare molto particolare chiamato Yugo Integrale. Si tratta di una vettura davvero unica proveniente dalla Slovenia che sostanzialmente combina due modelli: l’innocente Zastava Yugo e una Lancia Delta HF Integrale.

Di quest’ultima prende il motore da 2 litri con oltre 300 CV di potenza, la trasmissione e la trazione a quattro ruote motrici. Pur pesando ancora meno di 900 kg, la Yugo Integrale è una vettura abbastanza veloce, anche se si trova ancora all’inizio della sua fase di sviluppo.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da HillClimb Monsters che ci mostra in azione proprio questa Yugo Integrale e tutte le sue capacità.

