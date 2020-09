Nuova Peugeot 5008: in Spagna si parte da 30.600 euro

La nuova Peugeot 5008 è arrivata sul mercato posizionandosi nel segmento dei SUV rispetto alla generazione precedente che era stata inserita in quello delle monovolume. Rispetto a prima, inoltre, il nuovo design ha permesso al veicolo di posizionarsi meglio sul mercato.

A metà del suo ciclo di vita commerciale, la 5008 ha ricevuto un sottile restyling che migliora il suo aspetto e tutto ciò che non ha ancora conquistato il pubblico. Almeno fino ad ora, la Peugeot 5008 si propone come la vettura del marchio francese maggiormente dedicata alle famiglie. Tuttavia, il veicolo non dimentica di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nuova Peugeot 5008: la casa francese ha annunciato i prezzi dedicati al mercato spagnolo

Nelle scorse ore, Peugeot ha annunciato i prezzi dedicati al mercato spagnolo. La gamma è costituita da ben sei allestimenti chiamati Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack, tutti già ben conosciuti nella line-up della casa automobilistica francese.

La versione entry-level, ossia la Peugeot 5008 Active, include caratteristiche come radio digitale DAB, cerchi in lega da 17″ e avviamento senza chiavi. Disponibili anche pacchetto visibilità, assistente al parcheggio posteriore e pacchetto di sicurezza. Passando alla versione Active Pack, aumenta la dotazione della variante Active con il sistema Mirror Screen, gli specchietti ripiegabili elettricamente, l’assistente al parcheggio anteriore e il Visio Park1.

Un gradino sopra della gamma c’è l’allestimento Allure. Il SUV riceve cerchi in lega da 18″, vetri oscurati e rivestimenti in tessuto. In termini di sicurezza, aggiunge il sistema Pack Safety Plus, oltre al sistema di infotainment con display touch da 10 pollici. L’Allure Pack, invece, aggiunge accesso e avvio senza chiavi, pacchetto illuminazione ambientale, portapacchi e sedile passeggero pieghevole.

La nuova Peugeot 5008 GT ha l’obiettivo di proporre un design più sportivo e dinamico rispetto agli altri allestimenti. Quindi abbiamo dei cerchi specifici da 18″, tetto in Black Diamond, fari Full LED, Pack Assist Plus e rivestimento in PET/alcantara. La gamma si completa con l’allestimento GT Pack il quale aggiunge portellone posteriore con apertura senza mani, impianto audio Focal, sedili elettrici con funzione massaggio, City Pack 2 e cerchi in lega specifici da 19″.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il brand di PSA propone propulsori benzina PureTech e diesel BlueHDi ma anche le nuove versioni mild-hybrid e plug-in hybrid, proprio come la sorella minore 3008.

Arrivando ai prezzi, si parte da 30.600 euro per la Peugeot 5008 Active con motore benzina PureTech 1.2 da 130 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti fino ad arrivare a 45.200 euro per la versione GT Pack equipaggiata con il propulsore BlueHDi 2.0 da 180 CV e trasmissione automatica a 8 velocità.

