Dunlop Sport All Season: presentata la nuova gomma quattro stagioni

Dunlop ha presentato nelle scorse ore un nuovo pneumatico per auto con il nome di Dunlop Sport All Season. Abbiamo di fronte la prima gomma quattro stagioni proposta dal noto produttore con sede nel Regno Unito.

Secondo quanto affermato dai dirigenti dell’azienda, il nuovo Sport All Season è il risultato di una serie di test e ricerche svolte per ottimizzare il range di temperature e frenata su strade bagnate e scivolose, anche se è stato sviluppato per garantire le massime prestazioni in diversi scenari atmosferici.

Dunlop Sport All Season: ufficiale il primo pneumatico quattro stagioni dell’azienda

Come tutti gli pneumatici appartenenti a questa categoria, anche la gomma Sport All Season è indicata per strade bagnate, asciutte o innevate. Per confermare le sue prestazioni, il produttore britannico ha effettuato diverse prove interne con alcuni pneumatici della concorrenza come ad esempio il Pirelli Cinturato All Season Plus, il Continental All Season Contact e il Michelin CrossClimatePlus. Per i test è stata utilizzata una Volkswagen Golf di settima generazione con motore TSI da 1.4 litri.

Dunlop afferma che i risultati dei test variano in base a numerosi fattori che possono essere ad esempio la temperatura e l’umidità. Per sviluppare il nuovo Sport All Season, la società ha sfruttato le sue conoscenze nel campo racing e in quello delle competizioni. In merito a ciò, l’azienda ha dichiarato: “Per proporre agli automobilisti eccellenti performance su asciutto, senza compromettere le prestazioni nelle altre condizioni, come certificato dalla marcatura snow flake“.

Il disegno del battistrada del nuovo pneumatico Dunlop è costituito da una costruzione sportiva per garantire ottime prestazioni sull’asciutto, vanta una cintura robusta e delle tele di sommità resistenti per una migliore stabilità e il battistrada è stato studiato per rendere più semplice l’espulsione dell’acqua.

Oltre a questo, lo Sport All Season propone delle scanalature longitudinali che garantiscono un maggior contatto con la strada, permettendo una più rapida espulsione dell’acqua. Infine, il nuovo pneumatico vanta una mescola resistente alle diverse temperature per assicurare delle prestazioni ottime in qualsiasi condizione atmosferica. Il nuovo Dunlop Sport All Season sarà disponibile nei prossimi mesi con 31 misure disponibili dai 14 ai 18 pollici.

