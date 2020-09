CNH Industrial nominata fra le 10 aziende più innovative del Brasile

Per il secondo anno consecutivo, CNH Industrial è stata inclusa tra le 10 aziende più innovative presenti in Brasile. Il premio, che riconosce il contributo della società all’innovazione, viene dato dal quotidiano Valor Econômico in collaborazione con la società di consulenza Strategy&.

L’innovazione è al centro di CNH Industrial ed è la chiave di tutti i 12 marchi. I continui investimenti fatti dall’azienda in ricerca e sviluppo, assieme alla promozione di una cultura dell’innovazione collaborativa, hanno portato diversi vantaggi significativi ai suoi clienti.

CNH Industrial: il gruppo conquista il premio Valor Inovação Brasil per il terzo anno consecutivo

La ricerca condotta dal quotidiano finanziario nazionale brasiliano Valor Econômico, in collaborazione con Strategy& – una società di consulenza strategica di PwC, ha classificato CNH Industrial tra le aziende più innovative del Brasile per il terzo anno consecutivo e per il secondo anno consecutivo nella top 10. I risultati sono stati annunciati durante una cerimonia di premiazione virtuale tenutasi il 17 settembre.

Soltanto nel 2019, il gruppo industriale italo-statunitense ha investito un totale di 1 miliardo di dollari in R&S, il 10% del quale è stato investito in progetti sudamericani. In questo momento, CNH Industrial dispone di sette centri di ricerca e sviluppo in Sud America che impiegano circa 600 persone: Betim, Contagem, Curitiba, Sete Lagoas, Sorocaba e Piracicaba in Brasile e Córdoba in Argentina. Questi fanno parte di una rete globale composta da 56 centri di ricerca e sviluppo con circa 6000 dipendenti in tutto il mondo.

Vilmar Fistarol, general manager di CNH Industrial Sud America, ha detto: “CNH Industrial crede che tutti possano innovare, sempre e ovunque. È qualcosa che coinvolge tutti i nostri team. L’innovazione è generata dalla diversità dei nostri team e dal nostro DNA multiculturale. È una forza trainante per generare preziose intuizioni per la creazione di nuove soluzioni, per migliorare costantemente l’esperienza dei nostri clienti con i nostri prodotti, servizi e relazioni quotidiane e per migliorare gli indicatori di sviluppo della società attraverso un focus diretto sulla sostenibilità“.

Soltanto lo scorso anno, la controllata del Gruppo Exor, di cui fa parte anche Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ha depositato 72 brevetti in Brasile che riguardano il design industriale. Parliamo di un aumento del 118% rispetto al 2018, rendendola l’azienda brasiliana privata con più brevetti.

In totale, CNH Industrial detiene circa 11.000 brevetti in tutto il mondo, di cui oltre 1300 sono attivi nel grande paese sudamericano. Il premio Valor Inovação Brasil mira a valutare in modo coerente e sistematico le pratiche di innovazione delle aziende che operano in Brasile in diversi settori.

La classifica viene stilata prendendo come base quattro pilastri della catena dell’innovazione: intenzione di innovare, impegno a portare avanti l’innovazione, risultati ottenuti e valutazione di mercato.

