UNRAE: Michele Crisci si riconferma presidente dell’associazione

L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) ha voluto confermare Michele Crisci come presidente in seguito all’operato svolto fino ad ora. Nel suo nuovo mandato, il presidente di Volvo Italia dovrà affrontare diverse sfide, anche a causa degli effetti provocati dal coronavirus.

Subito dopo la rielezione, Crisci ha dichiarato: “Sono molto lusingato e orgoglioso per questo secondo mandato. È la riprova che la strada intrapresa è quella giusta. Naturalmente sento tutta la responsabilità di portare avanti con lo stesso impegno ed energia l’Agenda della Associazione verso le importantissime sfide di un settore cruciale per l’economia e lo sviluppo del nostro Paese”.

UNRAE: il ruolo di presidente è stato affidato ancora una volta a Michele Crisci

Il dirigente ha proseguito dicendo: “La transizione verso una nuova mobilità ambientalmente ed economicamente sostenibile dovrà essere gestita con un piano di lavoro chiaro e condiviso con le forze politiche in ragione del rispetto della neutralità tecnologica e che, con un respiro pluriennale, affronti definitivamente e risolva temi come il ricambio del parco circolante, la fiscalità dell’auto e le infrastrutture di ricarica per le nuove tecnologie”.

Durante la dichiarazione, Michele Crisci ha sottolineato tutte le cose positive fatte fino ad ora, grazie anche alla collaborazione con altre istituzioni. “Il forte impegno dell’UNRAE nei rapporti con le Istituzioni ha prodotto risultati significativi, consentendo di varare misure urgenti e ampliando l’orizzonte degli incentivi non solo in un’ottica di mercato e di sostegno all’economia, ma anche con evidenti effetti positivi sotto l’aspetto ambientale”.

Il presidente ha continuato affermando: “Gli incentivi al netto di specifiche valutazioni di merito stanno producendo i primi effetti positivi, ma reputiamo necessario che il Governo mantenga il suo impegno a sostenere un settore strategico come il nostro, rifinanziando efficacemente gli attuali incentivi”, ha proseguito il presidente dell’UNRAE.

Assieme a Michele Crisci, è stato eletto anche il nuovo presidente della Sezione Veicoli Industriali. Questo ruolo adesso sarà ricoperto da Paolo Starace, attuale CEO di DAF Veicoli Industriali.

“Ringrazio i colleghi rappresentanti delle Aziende associate alla Sezione Veicoli Industriali di UNRAE per la fiducia che mi hanno accordato. Il mio primo impegno sarà quello di concordare insieme a loro gli obiettivi ed il programma delle iniziative da intraprendere sin da subito, in ragione del ruolo strategico che la filiera del settore dei veicoli industriali riveste per il sostegno e rilancio dell’economia del nostro Paese, così come ampiamente dimostrato in occasione dell’emergenza che ancora stiamo affrontando”, ha detto Starace.

Durante la stessa assemblea, che ha riconfermato l’incarico di Michele Crisci e ha visto la nomina di Paolo Starace, l’associazione ha anche votato il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

