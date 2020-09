Parliamo di noleggio lungo termine (per anni), ma anche di breve termine (rent a car, per giorni): usato da noleggio, quando conviene di più. Si arricchisce di una nuova soluzione hi-tech sull’usato da noleggio la piattaforma LoJack Connect, studiata espressamente da LoJack. Ossia la società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati. Obiettivo: soddisfare le esigenze dei fleet manager.

Usato da noleggio, telematica d’oro

La telematica LoJack installata a bordo delle vetture consente infatti di poter tenere sotto controllo i loro parametri principali in tempo reale. E al momento della vendita permette quindi di certificarne lo stato di salute, come una vera e propria carta d’identità dell’auto. Queste almeno le promesse.

Grazie a questa nuova soluzione i noleggiatori che utilizzano la formula dell’acquisto potranno fornire all’acquirente della vettura usata la certificazione. Di cosa? Dei chilometri percorsi e degli incidenti subiti. E una pagella sullo stato generale della vettura. Il tool consente inoltre al fleet manager di poter attivare un meccanismo premiante nei confronti dei driver più virtuosi che riconsegnano la vettura in ottimo stato.

I numeri del noleggio

Ogni anno sono 180.000 i veicoli usati da noleggio a lungo termine messi sul mercato ogni anno: di questi 16.000, solitamente quelli con meno km e in migliori condizioni, vengono venduti a privati e società. La restante parte a commercianti e rivenditori.

E sul fronte della sicurezza su strada LoJack Connect garantisce strumenti su misura per ridurre, prevenire e gestire gli incidenti: il “Driving Behavior”, il sistema unico che analizza gli stili di guida dei singoli driver sulla base di alcuni parametri. Funzionalità cui si aggiungono quelle più tradizionali, come quelle di localizzazione del veicolo o il monitoraggio dei chilometri percorsi o ancora l’archivio dei percorsi compiuti dal veicolo.

