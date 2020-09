Dodge Challenger T/A: in vendita un esemplare del 1970 completamente restaurato

Una Dodge Challenger T/A del 1970 completamente restaurata è in vendita attualmente nella Carolina del Nord. Nel corso della sua vita sono stati prodotti soli 2399 esemplari. L’unità disponibile all’acquisto è dipinta nella colorazione Plum Crazy Purple ed è anche una delle sole 1411 unità dotate del cambio automatico TorqueFlite.

Una serie di caratteristiche hanno permesso alla Challenger T/A di distinguersi dagli altri modelli presenti sul mercato. Ad esempio, è presente un impianto di scarico con terminali laterali, un cofano motore in fibra di vetro dipinto di nero con perni di bloccaggio, dei cerchi in acciaio da 15″ e una grafica T/A distintiva.

Dodge Challenger T/A: questo esemplare in vendita ha ottenuto un completo restauro

All’interno, la muscle car è rifinita in vinile nero con moquette nera e console centrale sempre nera. Non mancano un set di sedili avvolgenti, un volante a tre razze con bordo in legno, dei pannelli delle portiere in legno e delle finiture sempre in legno presenti sulla console centrale e attorno al cambio.

La descrizione dell’annuncio di vendita afferma che questa Dodge Challenger T/A è stata sottoposta a un accurato restauro e si propone in condizioni davvero buone. Sotto il cofano della muscle car classica si nasconde un motore V8 345 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 294 CV.

Accanto è presente un cambio automatico a 3 velocità che scarica la potenza sulle ruote posteriori. Infine, la Dodge Challenger T/A ha percorso complessivamente 111.834 km e può essere acquistata per 119.990 dollari (101.703 euro).

