Auto usate: registrato un calo delle vendite ad agosto nel Regno Unito

Le vendite di auto usate hanno mostrato dei segni negativi ad agosto nel Regno Unito in quanto sono diminuite del 3,3%. L’analisi di mercato effettuata da Indicata ha mostrato che il mese scorso lo UK è stato l’unico dei 13 paesi europei a registrare un calo negli ultimi tre anni.

Le forniture limitate provocate dal lockdown di tre mesi, dal 23 marzo al 1° giugno, potrebbero essere stato in parte responsabili di una riduzione del 15,75%. Anche i volumi sono calati del 50% negli ultimi 12 mesi.

Auto usate: le vendite sono calate del 3,3% ad agosto nel Regno Unito

“Il mercato delle auto usate nel Regno Unito ha visto un’interessante combinazione di prezzi elevati, miglioramento dei livelli delle scorte e calo della domanda annuale. Sulla base di queste tendenze, settembre potrebbe essere un mese più impegnativo per la vendita di auto usate da parte dei concessionari“, ha dichiarato Jon Mitchell – direttore vendite del gruppo Indicata.

Secondo i dati riguardanti il mercato delle auto usate, le vendite di veicoli ibridi ed elettrici di seconda mano sono aumentate di quasi il 50% ad agosto. I segmenti lusso e SUV, invece, sono stati gli unici a registrare una crescita annuale ad agosto.

I prezzi al dettaglio sono cresciuti dell’1,9% sempre il mese scorso nel Regno Unito, secondo Indicata. La società infine ha dichiarato che i livelli delle scorte di mercato sono aumentate del 3% ad agosto.

