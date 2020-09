Nuova Fiat 500 Elettrica fra le candidate al premio Auto dell’Anno 2021

Nelle scorse ore è stata pubblicata in rete la lista completa delle 38 auto candidate al premio Auto dell’Anno 2021. Nell’elenco è presente anche la nuova Fiat 500 Elettrica. I 60 giudici avranno la possibilità di eleggere la migliore vettura prendendo in considerazione diversi aspetti tra cui prestazioni, manovrabilità, consumi, sicurezza, design, comfort e funzionalità.

A questo concorso possono partecipare soltanto le auto completamente nuove (quindi non i restyling) e solo quelle che sono disponibili all’acquisto in almeno cinque paesi europei. Nell’elenco troviamo anche la Citroën C4 e le Ferrari Roma e SF90 Stradale.

Nuova Fiat 500 Elettrica: la vettura full electric è tra le candidate al premio Auto dell’Anno 2021

Verso la metà di novembre, la lista delle candidate al premio Auto dell’Anno 2021 sarà ridotta mentre il 7 dicembre saranno annunciate le sette vetture finaliste. La vincitrice del premio, invece, sarà svelata il 1° marzo 2021.

Di seguito trovate l’elenco completo delle 38 vetture candidate.

Ferrari Roma

Ferrari SF90 Stradale

Fiat 500

DS 9

Citroën C4

Peugeot 2008

Volkswagen Caddy

Volkswagen Golf

Volkswagen ID.3

Mercedes GLA

Mercedes GLB

Mercedes GLS

Mercedes Classe S

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Tucson

Honda e

Honda Jazz

Seat Leon

Aston Martin DBX

Ford Explorer

Ford Kuga

BMW Serie 2 Grand Coupé

BMW Serie 4

Audi A3

Bentley Flying Spur

Skoda Octavia

Dacia Sandero

Kia Sorento

Cupra Formentor

Lynk&Co 01

Polestar 2

Land Rover Defender

Mazda MX-30

Rolls-Royce Ghost

Opel Mokka

Toyota Mirai

Toyota Yaris

