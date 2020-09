Citroën C4 Cactus, C4 SpaceTourer e C-Zero dicono addio all’Europa

Citroën sta modificando pian piano il suo portfolio di prodotti in Europa. Dopo l’arrivo della nuova C4, la casa automobilistica francese ha deciso di ritirare dal mercato tre modelli che non soddisfano più le esigenze commerciali dell’azienda.

Secondo il sito Web L´Argus, le C4 Cactus, C4 SpaceTourer e C-Zero starebbero uscendo dal mercato già da questo mese e possono essere trovate soltanto nelle scorte delle concessionarie europee. Le scarse vendite e la fine di un accordo sarebbero le ragioni per cui le tre vetture dicono addio al Vecchio Continente.

Citroën: C-Zero, C4 Cactus e C4 SpaceTourer non sono più disponibili in Europa

Nel caso della C4 Cactus, il motivo per cui il marchio di PSA avrebbe deciso di toglierla dal mercato è il prezzo. In Francia, il crossover parte da 21.350 euro mentre la nuova C4 da 20.900 euro. Ciò significa che i consumatori potrebbero optare per il nuovo modello che costa meno.

Per quanto riguarda la Citroën C4 SpaceTourer, le vendite sono crollate a causa dei SUV e inoltre Citroën aveva già tolto il modello da alcuni paesi come ad esempio il Regno Unito. Tuttavia, la C4 GrandTourer a sette posti continuerà ad essere offerta fino a quando la casa automobilistica francese non lancerà un SUV a sette posti.

La Citroën C-Zero è un’auto elettrica ormai appartenente al passato in quanto è nata nel 2006. Questa vettura è stata costruita in collaborazione con Mitsubishi ed è stata commercializzata in alcuni paesi con il nome di Mitsubishi i-MiEV.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI