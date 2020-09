Pneumatici Fuori Uso: 114.000 tonnellate raccolte nel 2020

Neppure il lockdown e l’attuale difficile momento della ripresa fermano la raccolta dei PFU da parte di Ecopneus. Pneumatici Fuori Uso: 114.000 tonnellate quelli raccolti nel 2020. Una conferma della solidità di un sistema ben impostato e ormai rodato. A favore dell’ambiente.

Pneumatici Fuori Uso: quanti ogni anno

Ecopneus ogni anno gestisce raccolta e recupero di mediamente circa 200.000 tonnellate di PFU in Italia. Sono 42.276 gli interventi di prelievo dei PFU effettuati. A fronte di 43.747 richieste. Arrivate da 25mila gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutta Italia. Registrati nel sistema informatico di Ecopneus. L’emergenza, spiega il direttore generale di Ecopneus, Giovanni Corbetta, ha portato nella scorsa primavera-estate a una forte contrazione delle sostituzioni di pneumatici sui veicoli. Con riduzione della generazione di PFU, delle vendite di nuovi pneumatici e del numero di contributi ambientali.

Soldi che, versati dall’acquirente, finanziano la raccolta dei PFU. Una situazione che metteva a rischio il raggiungimento del target di raccolta annuale. Grazie a un lavoro di pianificazione, siamo riusciti ad intervenire ovunque: ora ci aspettiamo dal mercato la conferma di un progressivo ritorno alla normalità, con aumento dei cambi e delle vendite di pneumatici e del conseguente incremento nella generazione di PFU.

Quante tonnellate di pneumatici l’anno

Dal 2011, sono oltre 2 milioni le tonnellate di PFU raccolte da Ecopneus, di cui oltre 130.000 tonnellate oltre il proprio target di legge senza alcun costo per la Pubblica amministrazione.

