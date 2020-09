Regno Unito: presto verrà applicato il limite di velocità di 96 km/h sulle autostrade

Il progetto Highways England nel Regno Unito vuole esaminare quale effetto potrebbe avere sull’aria il rallentamento del traffico autostradale di soli 16 km/h (10 mph).

Per almeno 12-15 mesi, il governo britannico imposterà un nuovo limite di velocità massima a 96 km/h (60 mph). Questo verrà mostrato sui cartelli stradali e applicato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, come riportato da Auto Express.

Regno Unito: il test avrà una durata di 12-15 mesi

Se si viaggerà a una velocità di 112 km/h (70 mph), si rischierà una multa di 100 sterline e tre punti sulla patente di guida. Il limite sarà testato sulle M1, M6, M5 e M602. Ciascuno di questi svincoli è lungo circa 7,2 km.

Se le prove avranno successo, il nuovo limite di velocità potrebbe essere applicato altrove. Questo nuovo limite è stato messo in atto come risposta diretta ai livelli di biossido di azoto (NO2) del Regno Unito, collegati a circa 40.000 morti premature all’anno.

Si tratta di un dato molto preoccupante, soprattutto se si considera come è aumentato il traffico autostradale negli ultimi due decenni. Il progetto Highways England testerà anche le barre contro le emissioni per impedire che l’inquinamento raggiunga le aree residenziali situate vicino alle autostrade.

