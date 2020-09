Ecco le auto che aiutano ad ottenere più appuntamenti

Oggi è possibile trovare sui vari store molte applicazioni che permettono di incontrare persone nuove in maniera davvero semplice. Un esempio fra tutti è Tinder. Durante un recente studio condotto nel Regno Unito da Click4Reg si è scoperto che è possibile convincere una persona ad andare sul proprio profilo personale di un’app di dating impostando una foto in cui ci si ritrae accanto ad un’auto.

L’indagine afferma che ciò potrebbe aumentare o diminuire le possibilità di ottenere appuntamenti. Oltre a questo, Click4Reg ha dichiarato che la vettura più apprezzata dagli utenti di Tinder è stata la Mercedes Classe C la quale ha ricevuto 218 voti su 300 e una percentuale di successo pari al 72,6%.

Regno Unito: uno studio rivela quali auto permettono di ottenere più appuntamenti su Tinder

Per ottenere questi numeri sono stati creati due account separati su Tinder, uno di un uomo e l’altro di una donna, ed è stata cambiata la foto del profilo principale ogni 300 scorrimenti. All’interno di ogni nuova foto profilo, l’utente di Tinder ha posato accanto a una delle 15 auto popolari che è stata successivamente usata per determinare quali modelli aumentano o diminuiscono le possibilità di ottenere una corrispondenza.

La seconda auto più attraente per gli utenti di Tinder è stata il Range Rover Sport (213/300). In terza posizione abbiamo la Volkswagen Polo con 210/300 mi piace, in quarta la BMW Serie 3 con 204/300 mentre in sesta la Golf con 200/300. Nella classifica sono presenti anche le Mini Cooper (198/300) e Audi A3 (196/300).

Secondo lo studio condotto da Click4Reg, le auto con cui non bisogna assolutamente farsi una foto sono la Toyota Yaris che ha ricevuto il tasso di successo più basso pari al 50,3%. Al secondo posto abbiamo la Hyundai i10 con il 52,3% mentre al terzo la Nissan Micra con il 54%.

