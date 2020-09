Jeep Grand Cherokee: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura generazione

Dopo un decennio di riposo sugli allori, Jeep Grand Cherokee subirà finalmente una riprogettazione completa per l’anno modello 2022. Essa rappresenterà la quinta generazione della Grand Cherokee dopo quasi trent’anni di presenza del SUV di medie dimensioni per il marchio Jeep. Mentre la Grand Cherokee del 2022 manterrà la missione dei suoi antenati, il nuovo modello promette anche di guardare al futuro con un moderno kit meccanico e pratico.

Secondo quanto riferito, utilizzando una variante della piattaforma modulare Giorgio a trazione posteriore dell’Alfa Romeo Stelvio (lo stesso telaio di base sosterrà anche il crossover Maserati Grecale ), la Jeep Grand Cherokee di prossima generazione dovrebbe migliorare le dinamiche su strada del modello senza sacrificare capacità fuoristrada.

La Jeep Grand Cherokee del 2022 dovrebbe offrire una moltitudine di opzioni di motore tra cui gli acquirenti potranno scegliere. Come il modello di oggi, ci aspettiamo che il V-6 da 3,6 litri da quasi 300 CV del marchio funga da configurazione predefinita. Allo stesso modo, sarà probabilmente offerto anche un motore V-8 da 5,7 litri da oltre 350 CV. I consumatori più orientati all’efficienza possono soddisfare le loro esigenze attraverso i motori turbo 2.0 litri a quattro cilindri e turbo-diesel V-6 da 3,0 litri offerti nella Wrangler . Allo stesso modo, il nuovo Grand Cherokee potrebbe persino adottare il propulsore ibrido benzina-elettrico da 375 CV del Wrangler 4xe.

Jeep offrirà inizialmente il Grand Cherokee con un passo lungo in grado di adattarsi a tre file di sedili. Un modello a cinque passeggeri su un passo più corto debutterà più tardi, forse come modello 2023. La prima configurazione consentirà alla Grand Cherokee di competere meglio con SUV di grandi dimensioni in special modo in USA, mentre la seconda consentirà al modello di mantenere la sua attuale posizione sul mercato.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee Overlander: il concept per gli amanti delle avventure off-road

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI