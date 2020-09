Nuova Citroen C4: aperti gli ordini in Italia

La nuova Citroen C4 ha fatto il suo debutto in Francia, ora sta lentamente comparendo su altri mercati europei. Il modello compatto è già ordinabile in Italia, dove costa 22.900 euro. In Francia, la nuova Citroen C4 costa 20.900 euro con un motore 1.2 PureTech a benzina da 100 CV. Al momento del debutto sul mercato in Italia, l’opzione benzina più economica non è ordinabile e il listino parte non dalla versione Live, ma da Feel. Il prezzo del modello più economico alimentato da un motore a benzina da 130 CV è di 22.900 euro. È interessante notare che l’auto è più economica di 2.000 rispetto allo stesso modello venduto in Francia.

I clienti in Italia possono anche scegliere la nuova C4 con motore diesel da 130 CV e il cambio automatico EAT8, per il quale bisogna pagare 26.400 euro (28.700 euro in Francia). In vendita anche la versione a trazione elettrica, che costa 34.900 euro. In Francia il modello costa 700 euro in più.

La nuova Citroen C4 nella versione Feel è dotata di climatizzatore bizona, display da 10 pollici, radio digitale con 6 altoparlanti, fari automatici, cerchi da 18 pollici e fari a LED. I sistemi di sicurezza a bordo includono un sistema di avviso di collisione, riconoscimento dei segnali stradali, controllo della velocità di crociera e limitatore di velocità. Il veicolo è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Le nuove Citroen C4 e ë-C4 arriveranno nelle concessionarie italiane a gennaio 2021.

