Emissioni CO2: le case automobilistiche potrebbero dover affrontare obiettivi più rigorosi

Sembra che i funzionari della Commissione Europea stiano valutando di rendere più duri i limiti di emissione delle auto. Secondo una bozza di un documento visionata da Reuters, i funzionari proporranno all’Unione Europea di aumentare i requisiti per le emissioni medie di CO2 fino al 50% al di sotto dei livelli del 2021. Il piano attuale riporta una riduzione del 37,5%, secondo Autonews Europe.

Un portavoce della Commissione EU ha rifiutato di commentare i dati riguardanti questo rapporto. Tuttavia, se fosse vero, dovremmo aspettarci diversi rifiuti da parte dell’industria automobilistica tedesca. L’associazione automobilistica tedesca VDA ha già affermato che rifiuterà qualsiasi ulteriore innalzamento degli obiettivi di CO2.

Emissioni CO2: la Commissione Europea potrebbe rendere i limiti più rigorosi

La nuova bozza, che secondo quanto riferito sarà pubblicata la prossima settimana, rivela il modo con cui l’Europa vuole ridurre le proprie emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli registrati nel 1990. Gli attuali obiettivi per il 2030 richiedono una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del ‘90.

Nel frattempo, le case automobilistiche stanno lavorando attivamente per rispettare i propri obiettivi. Le emissioni medie per le nuove auto immatricolate lo scorso anno nell’Unione Europea più Inghilterra, Islanda e Norvegia sono state di 122,4 grammi di CO2/km. Ciò significa un aumento di 1,6 g/km rispetto ai livelli registrati nel 2018. Queste informazioni sono state rivelate dall’Agenzia europea dell’ambiente (EEA).

Per evitare di pagare multe salate, le case automobilistiche dovranno ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 22% rispetto al 2019 in quanto gli obiettivi per il 2020 sono stati fissati a 95 g/km.

