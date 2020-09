Veicoli a idrogeno: le case automobilistiche cinesi vorrebbero vendere più modelli

Le case automobilistiche cinesi stanno pianificando di aumentare le vendite dei veicoli a idrogeno. Il governo dovrebbe anche annunciare alcuni sostegni per questo segmento già da questo mese. SAIC Motor, il più grande produttore di auto presente nella Repubblica popolare cinese, vuole vendere oltre 10.000 veicoli a idrogeno entro il 2025, secondo quanto riportato da Reuters.

Nel frattempo, il produttore di veicoli commerciali Beiqi Foton Motor, una controllata di BAIC, punta a vendere 4000 esemplari a idrogeno entro il 2023 e 15.000 entro il 2025. Queste novità sono state rivelate dopo che un funzionario del ministero delle finanze ha dichiarato che la Cina inizierà ad implementare nuove leggi per supportare la diffusione di questo tipo di alimentazione.

Veicoli a idrogeno: i produttori cinesi vogliono aumentare le vendite di questo tipo di modelli

Attualmente, il grande paese asiatico ha una flotta relativamente piccola di veicoli a idrogeno che si attesta a poco più di 7000 unità. Queste sono nulla a confronto delle oltre 4 milioni di auto ibride plug-in e completamente elettriche che girano per le strade della Cina.

Le nuove politiche richiederanno ai governi delle città locali e ai produttori di auto di costruire l’infrastruttura adatta, creando una catena di approvvigionamento e un modello di business più maturi. Le città pilota probabilmente saranno Pechino, Shanghai, Jiangsu e Shanxi, secondo fonti anonime.

Brand come Toyota e Hyundai hanno già annunciato dei piani per la costruzione di veicoli a idrogeno in Cina. Inoltre, la casa automobilistica giapponese lavorerà a stretto contatto con cinque grandi aziende cinesi per sviluppare le celle a combustibile che verranno utilizzate nei veicoli commerciali.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI