Mopar: brevettato negli USA un cofano motore performance in forma concettuale

In occasione del SEMA Show 2018 di Las Vegas, Mopar ha presentato due concept basati sul Ram 1500 per mostrare al pubblico una serie di nuove parti ad alte prestazioni sviluppate per il 1500 di quinta generazione. I modelli furono costruiti per due diversi tipi di acquirenti.

Il primo era il Ram 1500 Rebel 2019 modificato da Mopar, dipinto nella colorazione Rebel Smoke, mentre il secondo era il Ram 1500 Low Down Concept 2019 che ha portato un look da strada al modello di quinta generazione.

Mopar: l’U.S. Patent and Trademark Office accetta il brevetto per un nuovo cofano motore performance

Ciò che collegava i due concept era il cofano motore performance Mopar mostrato sotto forma di prodotto concettuale. Quest’ultimo nascondeva il motore Hemi V8 da 5.7 ltri sotto ad entrambi i pick-up e funzionava in combinazione con il sistema Mopar Ram Airflow.

Mentre molti si sono chiesti che fine abbia fatto questo particolare cofano, Mopar fino ad ora non ha mai presentato una versione commerciale. Tuttavia, il 28 agosto 2020, il cofano performance è stato concesso in brevettato dall’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

La richiesta originale è stata presentata da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) il 3 agosto 2018. A questo punto ci chiediamo se Mopar o Ram porteranno mai questo particolare cofano motore sui loro prodotti commerciali.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI