Maserati MC20: per gli interni fondamentale l’apporto di Alcantara

Maserati MC20 è indubbiamente la vettura del mese nel mondo dei motori. Tutte le attenzioni della stampa internazionale sono rivolte su questa super car che costa più di 200 mila euro. In questo nostro articolo ci vogliamo soffermare sugli interni della nuova vettura di Maserati. Questi interni super lussuosi sono impreziositi ulteriormente dalla presenza del materiale di Alcantara in buona parte di essi.

La factory umbra che da tempo collabora con Maserati ed in particolare con la divisione Corse ha voluto dunque dare il suo contributo per gli interni di questa auto che rappresenta il primo tassello di quella che sarà un’autentica rivoluzione nella gamma della casa automobilistica del tridente. All’interno della Maserati MC20 una delle prime cose che si nota indubbiamente è la presenza di sedili avvolgenti in Alcantara i quali garantiscono una perfetta aderenza anche nel caso di guida ad alta velocità.

Sempre in Alcantara sono stati anche realizzati i rivestimenti interni di padiglione, montanti e pannelli porta. Ciò è dovuto anche al fatto che questo materiale prodotto dall’azienda di Nero Montoro garantisce una riduzione di peso significativa rispetto ad altri materiali. Dunque si tratta di una soluzione ovvia per chi come Maserati ricerca con la sua super car performance estreme, senza rinunciare alla piacevolezza del soft touch e all’eleganza.

Tra l’altro questi sedili hanno subito una lavorazione laser innovativa con un originalissimo disegno a gradiente. Anche effetto optical è enfatizzato dall’interlinea decrescente tra i tagli laser. Insomma quella di Alcantara è indubbiamente la soluzione ideale per un’auto di altissimo livello come la nuova Maserati MC20.

Ti potrebbe interessare: Maserati annuncia il programma di personalizzazione “Fuoriserie”

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20: il commento di John Elkann dopo la presentazione della sportiva

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI