Maserati annuncia il programma di personalizzazione “Fuoriserie”

Maserati ha annunciato il suo nuovo programma di personalizzazione Fuoriserie durante la presentazione della supercar MC20 a motore centrale la scorsa settimana. Per lanciare il programma, l’azienda italiana ha esposto tre modelli Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e Quattroporte Trofeo, ciascuno dotato di finiture esterne ed interne uniche. I clienti disposti a pagare il premio per tocchi unici attraverso il programma Fuoriserie devono prima scegliere una delle tre collezioni disponibili. Il primo si chiama Corse ed è dedicato ai gentlemen driver, da qui le livree ispirate al motorsport.

Maserati ha annunciato il suo nuovo programma di personalizzazione Fuoriserie

La collezione Corse comprende anche ruote bicolore ed è stata presentata in anteprima con il pezzo unico Ghibli Corse che sfoggia una vernice Officine Aluminium con finitura spazzolata e un paio di strisce racing rosse. La seconda collezione si chiama Futura ed è stata presentata in anteprima con un Levante unico. Questa collezione è progettata per i clienti più sportivi e per coloro che amano le ultime tecnologie. Le opzioni esterne presentano superfici ruvide e opache e la show car Levante ha un colore Textured Blue Graphite con una finitura satinata ruvida.

Ultima ma non meno importante è la collezione Unica, esposta con una suggestiva Quattroporte. Questa collezione è stata progettata per coloro che hanno un interesse per la moda, l’arte e la cultura e include una serie di scelte di pittura selvagge.

La Quattroporte Unica è dipinta di bianco con scaglie metalliche color arcobaleno e le finestre hanno una finitura multicolore che varia tra le tonalità del giallo, verde, arancione, blu e viola, a seconda dell’angolazione con cui vengono visualizzate. Siamo dubbiosi che finestre come questa siano legali per la strada, ma la berlina abbina le finestre selvagge con un interno altrettanto accattivante.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia GTAm, Maserati MC20, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI