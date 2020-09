LaFerrari: ecco lo speciale esemplare di Pierre-Emerick Aubameyang | Video

LaFerrari è una delle prime supercar di serie del cavallino rampante a proporre il sistema HY-KERS che consente di recuperare energia in frenata e in curva da sfruttare per dare più potenza al motore. Complessivamente, la casa automobilistica modenese ha prodotto solo 499 esemplari e tutti sono stati venduti prima della presentazione ufficiale, avvenuta in occasione del Salone di Ginevra del 2013.

Il nome della vettura si riferisce al senso di eccellenza che Maranello vuole esprimere con questo modello e fu scelto dall’allora presidente Luca Cordero di Montezemolo. LaFerrari è stata proposta anche in versione scoperta con il nome di LaFerrari Aperta il cui debutto ufficiale è avvenuto in occasione del Salone di Parigi 2016.

LaFerrari: l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang mostra la sua bellissima supercar

A parte il tipo di carrozzeria diversa, le restanti caratteristiche restano identiche al modello coupé. Ciò significa che sotto il cofano si nasconde un motore V12 da 6.3 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 9000 giri/min e 700 nm di coppia massima a 6750 g/min. Il sistema HY-KERS aggiunge 163 CV per una potenza complessiva di 963 CV e oltre 900 nm.

Le prestazioni sono ovviamente di alto livello in quanto LaFerrari impiega meno di 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, meno di 7 secondi da 0 a 200 km/h e 15 secondi da 0 a 300 km/h. La velocità massima, invece, supera i 350 km/h. Ciò l’ha resa la Ferrari stradale più prestante prodotta fino ad allora.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Scoot Supercars che ci mostra la speciale LaFerrari appartenente al calciatore dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Si tratta di un esemplare davvero particolare per il rivestimento della carrozzeria. Potete ammirare tutta la sua bellezza all’interno della clip.

