Ferrari 312 B2 di Jacky Ickx sfreccia fra le curve del Red Bull Ring | Video

La Ferrari 312 B2 è una delle tante monoposto di Formula 1 progettate dal cavallino rampante. Questo modello, in particolare, prese parte alle stagioni 1971 e 1972 della massima competizione automobilistica. La 312 B2 riuscì a vincere soltanto due gran premi: quello d’Olanda del ‘71 e quello di Germania del ‘72 con alla guida il pilota belga Jacky Ickx.

La B2 fu annunciata come evoluzione della precedente 312 B1 e da quest’ultima non si differenziava molto. Gli ingegneri della Scuderia Ferrari affilarono l’aerodinamica, spostando l’alettone posteriore dietro l’asse posteriore, oltre a modificare le sospensioni e a potenziare il motore che sviluppa una potenza di 480 CV a 12.500 g/min.

Ferrari 312 B2: l’esemplare del 1971 avvistato sul circuito del Red Bull Ring

Si tratta di un’unità V12 da 3 litri montato in posizione centrale-posteriore con 48 valvole comandate da quattro alberi in testa. Accanto al propulsore è stato installato un cambio Ferrari Tipo 621 a 5 marce e adottata la trazione posteriore. Il telaio e la scocca della vettura sono stati realizzati in alluminio e il peso complessivo è di soli 560 kg.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Italiansupercarvideo dove è possibile apprezzare nello specifico la Ferrari 312 B2 del 1971 con telaio n°005 con cui ha corso il pilota Ickx. La monoposto di Formula 1 è stata catturata durante l’evento Challenge & GT Days 2020 tenutosi presso il circuito del Red Bull Ring in Austria.