Fiat Chrysler ristruttura Betim in vista della produzione di nuovi modelli

Fiat Chrysler ha investito molto nella modernizzazione del Betim Automotive Pole, implementando nuove aree di design, ingegneria e sviluppo della qualità. “Siamo nel mezzo del più grande ciclo di investimenti della nostra azienda nel Minas Gerais, formando le nostre persone, sviluppando competenze, migliorando la produzione 4.0, espandendo la catena di fornitura, rafforzando i nostri rivenditori e rafforzando la nostra connessione con i consumatori e la società”, sottolinea il presidente di Fiat Chrysler Automóveis (FCA) per l’America Latina, Antonio Filosa.

Attenta alla domanda dei consumatori, che desiderano auto sempre più sicure e connesse, che consentano quotidianamente interazione, divertimento, navigazione e praticità, FCA investe molto nello sviluppo di nuove tecnologie e sistemi. Per questo, il gruppo ha ora il 100% di autonomia in America Latina per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Una delle nuove aree implementate è stata il Safety Center. Inaugurato nel 2019, è stato un tassello fondamentale per completare il Centro Ricerca & Sviluppo Giovanni Agnelli, che ha saputo progettare un veicolo dall’inizio alla fine, dominando tutte le fasi. “La nuova Strada è stato il primo veicolo che abbiamo omologato al Safety Center. In termini di sicurezza, la nuova generazione è stata progettata anche per proteggere i pedoni in caso di incidente ”, spiega Márcio Tonani, Direttore Sviluppo Prodotto di FCA per l’America Latina.

Importante pietra miliare nel processo produttivo di Fiat Chrysler a Betim, il Safety Center ha una superficie di 7600 metri quadrati e una pista lunga 1.300 metri, con la capacità di effettuare prove di impatto fino a 4 tonnellate a 100km / h. Lì vengono effettuati test fisici per valutare la struttura dell’auto, la taratura degli airbag e dei sistemi di ritenuta degli occupanti. Il Safety Center contribuisce al miglioramento e all’agilità nello sviluppo dei progetti, mantenendo i livelli di sicurezza richiesti a livello internazionale. Il nuovo spazio pone inoltre l’azienda in una posizione privilegiata in vista delle esigenze che arriveranno all’interno del programma Rota 2030.

Il Virtual Center Latam dispone di tre ambienti. La Virtual Reality Room dispone di un software all’avanguardia per creare modelli digitali immersivi. Attraverso uno schermo da 150 pollici con tecnologia 3D attiva, è possibile visualizzare nel dettaglio la carrozzeria e tutti i componenti dell’auto.

Nella Sala Integrata, la realtà virtuale è in 4D e le interazioni sono realizzate da un cockpit adattabile, composto da telaio, sedili anteriori e posteriori, pannello, console e volante. Con gli occhiali di realtà virtuale immersivi, integrati con il sistema wireless, si ha la sensazione di essere all’interno dell’auto e di interagire con il veicolo. Nel terzo ambiente, il Workshop, inizia la costruzione dei modelli fisici e iniziano a prendere vita i calcoli certificati nella Virtual Reality Room e nella Integrated Room.

Il Virtual Center Latam dispone anche della tecnologia di Realtà Aumentata (AR), che consente di proiettare gli elementi delle parti interne ed esterne del veicolo su una carrozzeria. Le dimensioni sono calcolate in dettaglio utilizzando uno scanner per garantire il 100% di assertività nell’interazione tra il fisico e il virtuale.

Uno dei punti salienti della struttura del Design Center è il laboratorio User Experience (UX), che utilizza simulatori per testare soluzioni di interfaccia e connettività, oltre a consentire l’analisi del design interno ed esterno dei veicoli. Con questi strumenti e l’uso intensivo della Realtà Virtuale, è possibile capire come l’utente interagirà con l’auto e, quindi, cercare le migliori soluzioni nello sviluppo dei sistemi.

Nella Virtual Room del Design Center, un PowerWall 4k consente di visualizzare il veicolo in dimensioni reali fino ai dettagli specifici della texture. Accanto a questi ambienti si trova lo Showroom, dove si svolgono le presentazioni delle varie fasi dei progetti in sviluppo, fino all’approvazione finale. I modelli realizzati in clay mass (argilla sintetica per modellazione industriale) si trovano nello spazio denominato Integrated, dove i team di progettazione e ingegneri interagiscono per sviluppare nuovi modelli, che verranno poi prototipati, testati e validati.

Il dipartimento Portfolio, Ricerca e Competitive Intelligence di FCA è responsabile dello sviluppo e della concettualizzazione di nuovi prodotti, ascoltando principalmente il consumatore e riunendo in questo processo tutte le aree che faranno parte dello sviluppo del prodotto e della proposta di valore.

Nel progetto di ammodernamento del Polo Fiat Automotive, il processo di sviluppo prodotto ha acquisito una propria area. È l’HUB FCA, uno spazio collaborativo con una superficie di 400 metri quadrati nello stabilimento di Betim, in cui dipendenti di diverse aree dell’azienda e partner si scambiano idee su nuove tendenze e modelli di lavoro.

