Nuova DS 4 si mostra in alcune foto spia

La nuova DS 4 è stata avvistata durante dei test in Europa meridionale e si preannuncia essere la rivale delle Audi A3, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A. In questo momento ci sono alcuni report contrastanti sulla piattaforma con cui sorgerà la nuova vettura del marchio francese.

Chiaramente, l’auto condividerà alcune somiglianze con la Citroën C4 ma, mentre quest’ultima sorge sul pianale CMP del gruppo PSA, alcuni sostengono che la nuova DS 4 userà la piattaforma EMP2 (Efficient Modular Platform 2).

Nuova DS 4: ecco l’ultimo prototipo avvistato per strada durante una fase di test

Parliamo della stessa architettura usata per le Peugeot 308 e DS 7 Crossback, quindi permetterà a DS di vendere il veicolo con una serie di diverse motorizzazioni, incluse versioni ibride plug-in. Non ci resta che aspettare e vedere quale pianale verrà utilizzato.

Ritornando al prototipo immortalato in foto spia, presenta il corpo pronto per la produzione sotto il camuffamento. Il frontale risulta particolarmente accattivante grazie alla presenza di fari angolari e luci diurne verticali. In aggiunta, la nuova DS 4 propone una linea del tetto piuttosto aggressiva mentre sul retro notiamo dei piccoli fanali a LED.

Possiamo aspettarci tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida adottati da PSA, inclusa la tecnologia di guida semi-autonoma. Alcuni sostengono che una variante completamente elettrica potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il debutto, la nuova DS 4 dovrebbe essere svelata in anteprima all’inizio del prossimo anno, quindi molto probabilmente finirà per essere un modello 2022.