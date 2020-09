Fiat Argo 2021 debutta in Brasile da 8570 euro

Fiat ha annunciato nelle scorse ore la Fiat Argo 2021 che arriva sul mercato brasiliano con diverse novità e con prezzi a partire da 53.990 R$ (8570 euro). Fra le nuove caratteristiche implementate dalla casa automobilistica torinese abbiamo il nuovo logo Fiat impresso sulla calandra come già visto sul nuovo Strada.

La versione S-Design si distingue per i motori 1.0 e 1.3 e per diversi equipaggiamenti offerti come standard e come optional. La versione Drive 1.0, ad esempio, ora include il sistema di infotainment Uconnect con schermo da 7 pollici.

Fiat Argo 2021: svelata la nuova gamma della famosa compatta per il mercato brasiliano

La serie S-Design della Argo 2021 è dotata di cerchi in lega da 15″, specchietti con regolazione elettrica e spoiler verniciati in nero con fendinebbia e striscia laterale. Il modello presenta, inoltre, interni oscurati con climatizzatore digitale, controlli di trazione e stabilità, Hill Holder, logo Fiat scuro e accesso senza chiave con pulsante di avvio.

Partendo dalla Fiat Argo 2021 con motore 1.0, abbiamo di serie sterzo con regolazione elettrica, aria condizionata, alzacristalli elettrici anteriori, allarme antifurto, chiusura elettrica, chiave tascabile con telecomando per apertura portiere, gancio universale per fissaggio seggiolini per bambini (Isofix) e volante regolabile in altezza. Come optional è possibile aggiungere due altoparlanti anteriori e posteriori e due tweeter, lavavetri e sbrinatore e altro ancora.

La Argo Drive 1.0, che parte da 58.890 R$ (9347 euro), propone tutte le caratteristiche viste poco fa e in più sedile del conducente con regolazione in altezza, maniglie delle portiere e calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, coprimozzi, volante multifunzione, porta USB posteriore e sistema di infotainment Uconnect con schermo da 7 pollici.

Come optional è possibile aggiungere il pacchetto Plus (specchietti retrovisori elettrici, alzacristalli posteriori elettrici e sensori di parcheggio posteriori) oppure il pacchetto S-Design che propone in più oltre alle caratteristiche del Plus vernice bicolore e sensore di pressione degli pneumatici.

La Argo Drive 1.3 parte da 61.990 R$ (9839 euro) e propone motore 1.3 Flex, fari a LED, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema di infotainment Uconnect da 7 pollici, volante multifunzione, porta USB posteriore, specchietti e alzacristalli elettrici e sensori di parcheggio posteriori.

La Fiat Argo Trekking 2021 parte da 64.990 R$ (10.316 euro) ed è equipaggiata da un motore da 1.3 litri. Di serie abbiamo nuovi adesivi riguardanti questa versione presenti sul cofano, sul lato inferiore e sul retro, sospensioni rialzate di 210 mm, pneumatici con battistrada per uso misto, tetto bicolore, barre del tetto nere, specchietti neri, fari a LED, logo Fiat in cromo scuro nella parte posteriore, sedili in tessuto con cuciture scure e arancioni a contrasto, logo Trekking ricamato, controlli di trazione e stabilità, Hill Holder e molto altro ancora.

La top di gamma resta la Argo HGT

Come optional è disponibile il pacchetto Plus con telecamera posteriore ed esclusivi cerchi in lega da 15″ e quello Full che aggiunge quanto proposto dal pacchetto Plus più climatizzatore digitale automatico e sistema Keyless Entry n’ Go.

La Argo Trekking è disponibile anche in versione con motore E.torQ 1.8 Flex e cambio automatico a 6 marce al prezzo di 69.990 R$ (11.109 euro). In questo caso abbiamo cerchi in lega leggera da 15″ con finitura scura, telecamera posteriore, aria condizionata digitale e automatica, chiusura elettrica degli specchietti, quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici, sedili in pelle con bracciolo anteriore, sensori pioggia e crepuscolo, specchietto retrovisore interno elettrocromico e sistema Keyless Entry n’ Go.

Infine, abbiamo la Fiat Argo HGT 2021 che parte da 74.990 R$ (11.903 euro). In questo caso abbiamo tutte le caratteristiche viste sulla Trekking 1.8 con trasmissione automatica e in aggiunta volante, bracciolo anteriore e cornice del quadro strumenti digitale in pelle, cerchi sportivi da 17″ verniciati in nero, spoiler posteriore, calotte degli specchietti retrovisori esterni in grigio, scarico posteriore sportivo, griglia anteriore inferiore con inserti rossi, paraurti posteriore con telaio inferiore esclusivo, sospensioni con taratura sportiva e fari fendinebbia.

Come optional è disponibile il pacchetto Plus che aggiunge specchietti esterni con chiusura elettrica, climatizzatore digitale, telecamera posteriore, sensori pioggia e crepuscolo, specchietto retrovisore interno elettrocromico, pilota automatico, palette del cambio al volante, sistema Keyless Entry n’ Go, sedili in pelle, borse laterali anteriori e vernice bicolore.