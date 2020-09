Jeep ha collaborato con The O2 a Londra per creare un hotel sospeso sopra il complesso di intrattenimento, per promuovere la sua Jeep Renegade ibrida. Il “Renegade Motel” è una tenda sospesa, nota come portaledge, sospesa a quasi 250 piedi dal suolo, situata su uno dei piloni gialli dell’O2. I partecipanti possono vincere un soggiorno di una notte per due persone il 18 o 19 settembre, che includerà il viaggio al motel in una Jeep Renegade.

All’arrivo, gli ospiti prenderanno parte all’esperienza sul tetto dell’O2, Up at The O2, e ceneranno in un ristorante all’interno del locale. L’organizzazione fornirà sacchi a pelo, colazione e portineria 24 ore su 24 con alcune funzionalità ispirate al veicolo elettrico ibrido plug-in. Questi includono un hotspot Wi-Fi, la connettività Amazon Alexa che si collega all’auto e un alimentatore portatile caricato dal veicolo ibrido.

Jeep introdurrà anche i motel Renegade in un numero selezionato di località della città del Regno Unito. Questa versione touring consentirà agli ospiti di rimanere sul tetto del veicolo in una tenda pop-up portatile.

Damien Dally, country manager Jeep UK, ha dichiarato: “Jeep è sempre stato conosciuto come un marchio che consente ai suoi conducenti di vivere le loro avventure all’aria aperta. Con il lancio del nostro ibrido plug-in Renegade 4xe ora abbiamo un’auto che rende persino l’esplorazione urbana più accessibile.

“Realizzando il primo motel al mondo con campeggio urbano sul tetto dell’O2, stiamo offrendo ai britannici un’opportunità unica di vedere e godersi Londra da un nuovo entusiasmante punto di osservazione. Non ci fermeremo qui, con il nostro Renegade Roof Top Motel stiamo pianificando un tour in altre città del Regno Unito per offrire panorami ancora più spettacolari “.