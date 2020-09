Jeep e Mopar partecipano alla quarta edizione del Festival Wildays

Da oggi fino a domenica 13 settembre, Jeep e Mopar saranno i protagonisti della quarta edizione del Festival Wildays. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un evento dedicato a motori, natura e cibo che si svolge presso lo storico circuito Predella di Salsomaggiore Terme (PR).

I due brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) partecipano all’evento come partner principali in quanto rappresentano al meglio l’avventura e la libertà per quanto concerne il settore automotive. L’intero pubblico potrà apprezzare i prodotti e le iniziative ideate da Jeep per questa occasione e allo stesso tempo compiere un viaggio nel mondo Mopar per scoprire tutti i vari accessori proposti.

Jeep: il marchio di FCA partecipa al Festival Wildays 2020 assieme a Mopar

Una delle principali attrazioni del Festival Wildays 2020 è il circuito 4×4 Temple il quale può essere sfruttato dagli appassionati del fuori strada con le proprie vetture (previa registrazione). Oltre a questo, si tengono i 4×4 Tour organizzati dal Tricolore Fuoristrada Parma che porteranno gruppi di appassionati dell’off-road alla scoperta delle bellezze delle colline emiliane.

La quarta edizione dell’evento propone una nuova area dedicata ai 4×4 dove i visitatori potranno apprezzare l’intera gamma di Jeep, oltre alla possibilità di effettuare test drive su strada e fuori strada su percorsi studiati appositamente dagli istruttori del marchio automobilistico americano.

I riflettori saranno puntati su una speciale show car basata sul Jeep Gladiator il cui allestimento è stato curato direttamente da Mopar. In particolare, il veicolo dispone della livrea Sting Grey e di alcune specifiche componenti appartenenti al catalogo Jeep Performance Parts (JPP).

Ad esempio, è presente un kit di sollevamento da 2 pollici, delle portiere tubolari, delle luci a LED off-road da 5 e 7 pollici, delle barre trasversali montate nel cassone che permettono di aumentare la capacità di carico dello speciale Gladiator e tanto altro ancora.

Gli interni del veicolo, invece, sono caratterizzati da maniglie di sostegno anteriori e posteriori, una pedaliera in acciaio e dei tappetini in gomma per tutte le stagioni.