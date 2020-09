Jeep Compass batte tutti i record in Brasile

Jeep Compass sta ottenendo un grande successo in Brasile. Il SUV di Jeep oltre ad essere leader del segmento nel cumulato degli ultimi tre anni, è risultato essere il SUV più venduto anche nel 2020 e nello scorso mese di agosto. Inoltre Jeep Compass ha ottenuto anche un’altro record: ha raggiunto la partecipazione maggiore nel segmento dei SUV medi da quando è stato lanciato nell’ottobre 2016. Compass rappresenta da solo il 64,9% delle vendite in Brasile in questa categoria. Ciò significa che circa due SUV medi su tre venduti in Brasile sono Compass.

Con l’atteso arrivo della versione ibrida, le possibilità di questo aumento sono ancora maggiori. Inoltre, il modello ha anche raggiunto la sua quota di mercato maggiore rispetto al mercato automobilistico nel suo complesso, considerando tutte le categorie: 3%. Jeep Compass ha accumulato 27.646 unità vendute nel 2020 fino ad agosto, mese in cui ha occupato l’ottava posizione nella classifica dei veicoli, con 5.221 vetture immatricolate. Vale la pena dire che suo fratello Renegade ha ottenuto il nono posto. Recentemente, a metà agosto, Compass ha raggiunto la soglia delle 200 mila unità vendute, vendendo più di tutti i concorrenti diretti messi insieme.

