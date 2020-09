Citroën C4 e ë-C4: annunciati i prezzi per la Spagna

La nuova Citroën C4 rappresenta un modello completamente nuovo per il brand di PSA. Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato la disponibilità della vettura anche in Spagna, dove ora può essere configurata direttamente sul sito Web ufficiale. Disponibile anche la versione elettrica Citroën ë-C4.

Il gruppo PSA si affida allo stabilimento di Villaverde (Madrid) per assemblare la vettura, quindi si tratta di un modello molto importante per il mercato spagnolo. L’intera gamma offre un alto livello di tecnologia e personalizzazione ed è suddivisa in due allestimenti chiamati Feel e Shine. Per chi è alla ricerca di optional in più, può optare per la versione Pack.

Citroën C4 e ë-C4: i nuovi modelli debuttano anche nel mercato spagnolo

La nuova Citroën C4 Feel offre di serie climatizzatore automatico bi-zona, sospensioni con ammortizzatori idraulici, regolazione lombare del sedile del conducente, sistema di assistenza al parcheggio posteriore, luci a LED e fendinebbia anteriori a LED. La versione Feel Pack aggiunge sistema di infotainment Citroën Connect Nav, display head-up, telecamera posteriore, sedili Advanced Comfort e cerchi in lega da 18″.

L’allestimento Shine è quello top di gamma in quanto aggiunge ricarica wireless per smartphone, sistema Active Safety Brake con telecamera e radar e riconoscimento dei segnali stradali. In aggiunta, questa variante propone fari intelligenti SmartBeam, monitoraggio degli angoli ciechi, sistema di assistenza al parcheggio anteriore e Highway Driver Assist.

La Citroën C4 viene offerta con due propulsori: PureTech 1.2 da 130 CV e BlueHDi 1.5 da 130 CV. Si parte da 22.300 euro per la versione con propulsore benzina e cambio manuale a 6 velocità fino ad arrivare a 28.100 euro per la variante con propulsore diesel e trasmissione automatica a 8 rapporti. La Citroën ë-C4, invece, parte da 33.900 euro e arriva a 36.600 euro. In tutte le versioni troviamo un motore elettrico da 100 kWh (136 CV).