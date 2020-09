Fiat Argo accelera a settembre in Brasile

La Fiat Argo sta facendo molto bene nel mercato brasiliano. Nei primi nove giorni di settembre sono stati venduti già 2436 esemplari. In questo modo, la compatta del marchio italiano è già la seconda più venduta nel grande paese sudamericano, superando di poco la Hyundai HB20 che ha ottenuto 2421 unità immatricolate.

Dopo aver battuto il suo principale rivale, la Polo, la Argo è ancora in attesa di un aggiornamento come ad esempio l’aggiunta del cambio CVT al posto di quello automatico e l’uso del motore turbo 1.0. Da gennaio ad agosto, la casa automobilistica torinese è riuscita a vendere 33.522 unità della vettura sempre in Brasile. Nonostante ciò, l’auto è solo la settima più apprezzata nel 2020.

Fiat Argo: oltre 2400 esemplari venduti già nei primi nove giorni di settembre

La rivale Polo, invece, ha registrato 27.506 esemplari venduti, piazzandosi all’11º posto. Un’altra auto che compare nel gruppo è la Gol con 2141 esemplari immatricolati nei primi nove giorni di settembre. Nella Top 15 abbiamo anche Tracker e Onix Plus.

La Jeep Compass si è collocata in 10ª posizione, seguita da Creta e Renegade mentre al 13º posto c’è la Fiat Uno. Seguono Polo, Corolla, Virtus e HR-V mentre la Nivus si è piazzata al 18º posto. La Top 20 delle auto più vendute in Brasile fino al 9 settembre si completa con Kwid e Voyage.