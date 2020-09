Citroën ora vende auto online nel Regno Unito

Citroën ha lanciato nelle scorse ore nel Regno Unito la sua nuova piattaforma di tour di Virtual Showroom attraverso il nuovo Citroën Store. Lo UK è diventato il secondo paese dopo la Francia in cui il marchio di PSA permetterà l’acquisto di nuove auto direttamente dal Web.

Oltre a questo, l’intero processo risulta parecchio semplice e può essere completato in soli 20 minuti. Citroën ha dichiarato che i clienti beneficeranno di prezzi esclusivi più bassi e di un’offerta di consegna direttamente a domicilio, il che significa che gli acquirenti non dovranno mettere piede in concessionaria. Questa iniziativa arriva dopo più di due anni dal lancio della piattaforma di vendita Order Online nel Regno Unito da parte di Peugeot.

Citroën: il marchio francese ora permette di acquistare auto online in UK

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Citroën si impegna ad aumentare la convenienza offrendo un accesso più ampio ai nostri prodotti e servizi, pur mantenendo la stessa esperienza di showroom a cui i nostri clienti sono abituati quando si visita uno dei nostri siti di vendita al dettaglio fisici“.

Druce ha proseguito dicendo: “Alla luce della crisi, sappiamo che sempre più clienti stanno rivalutando le loro decisioni di acquisto e desiderano comprare la loro prossima auto da un marchio di cui si fidano. Creando un viaggio digitale più user-friendly e incoraggiando lo shopping online, speriamo di estendere il programma Citroën Advanced Comfort ai servizi e alle esperienze che offriamo ai nostri clienti“.

Per questo mese, il nuovo Citroën Store propone tra le sue offerte online la city car C1 a partire da 139 sterline (150 euro) al mese. Altre promozioni disponibili questo mese riguardano la nuova C3 a partire da 179 sterline (194 euro) al mese, la C3 Aircross da 199 sterline (215 euro) al mese e la C5 Aircross da 209 sterline (226 euro) al mese.