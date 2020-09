Maserati è ancora in tempo per folgorare. Dopo la scintilla della Ghibli Hybrid, presentata a luglio, la première mondiale della super sportiva MC20, la Maserati ha svelato il nome dell’imminente SUV compatto. No, non Levantina. Il nuovo modello si chiamerà Grecale, come l’intenso vento che soffia da Nord-Est. E giocherà un ruolo di primo piano per lo sviluppo del marchio. E Folgore è la nuova strategia dell’elettrificazione secondo Maserati e accende la fiamma di una nuova energia.

Maserati è ancora in tempo per folgorare: ecco perché

Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno le prime vetture del brand ad adottare soluzioni 100% elettriche, saranno ingegnerizzate a Modena e realizzate presso il polo produttivo di Torino. Anche per MC20 sarà prevista una versione elettrica, prodotta presso lo stabilimento Maserati di Modena. All’insegna di Folgore. Il primo passo nell’elettrificazione della gamma è Ghibli Hybrid, lanciata a luglio.

Va detto che i competitors hanno iniziato prima coi prodotti. Ma questa offensiva, anche elettrica, arriva appena in tempo. A nostro giudizio, c’è spazio per fare bene. Tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica, ibridi e a batteria, in grado di fornire elevata innovazione e alte prestazioni.

Inverters Sic Silicon carbide di Maserati

Avrà il proprio sistema di propulsione BEV con una tecnologia 800V e notevoli prestazioni di ricarica fino a 300 kW. Niente tecnologia Igbt ma inverters Sic ad alte performance. Di che trattasi? Gli inverters sono la giunzione di controllo tra batteria e motori. Inverters Silicon carbide come quelli utilizzati in Formula 1 e Formula E, in grado di supportare motori ultra veloci e leggeri.

Maserati fornirà poi una configurazione di propulsione a tre motori HP, high performance. Il livello di coppia e potenza garantirà il top senza cambi marcia senza abbassare l’autonomia.

L’assale posteriore a doppio motore con controllo destro/sinistro indipendente: si ha così una capacità di torque vectoring notevole.

Se Maserati manterrà le promesse, è ancora in tempo per folgorare.