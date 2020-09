Peugeot festeggerà 210 anni di storia con 13 cortometraggi

Il 26 settembre 2020 sarà un giorno molto importante per Peugeot in quanto festeggia i suoi primi 210 anni di storia. Per celebrare questo traguardo, la casa automobilistica francese organizzerà nelle prossime settimane una serie di iniziative per omaggiare la sua tradizione e la storia di successo.

Innanzitutto, il brand di PSA ha creato un nuovo logo ad hoc per festeggiare questo traguardo e inoltre fino al 31 ottobre 2020 sarà possibile visitare il Museo Peugeot di Sochaux pagando il biglietto d’entrata solo 1 euro.

Peugeot: il 26 settembre 2020 festeggerà il suo 210° anniversario

Sempre per il suo 210° anniversario, Peugeot ha annunciato l’arrivo di una campagna di comunicazione che sarà lanciata il 1° ottobre attraverso i social network con una durata di fino alla fine del mese.

In particolare, la campagna prevede 13 cortometraggi di 30 secondi ciascuno che ripercorrono alcuni dei momenti più importanti della storia di Peugeot. I 13 cortometraggi avranno i seguenti titoli: La Peugeot 205, Le Mans 1993, Peugeot al WRC, I dipendenti, Peugeot e-Legend Concept, L’avventura alla Pikes Peak, I Charlatans all’Indy 500, La Peugeot 404, Armand Peugeot, La Peugeot Type 1, La Peugeot 401 Eclipse, I 6 premi Car of the Year vinti e I successi alla Dakar.