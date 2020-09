Milano Monza Open-Air Motor Show 2020: 30 brand parteciperanno. Con altri, gli organizzatori sono in trattative. Il MIMO 2020 conferma l’edizione autunnale dal 29 ottobre all’1 novembre. L’esposizione sarà diffusa per la città di Milano, una mostra a cielo aperto. Dedicata alla mobilità in cui i modelli saranno posti su pedane tutte uguali.

Milano Monza Open-Air Motor Show 2020: parola a Levy

Andrea Levy, presidente di MIMO 2020 spiega che a Milano le novità auto e moto dei Costruttori coloreranno le strade e le piazze della città, uno spettacolo gratuito per il pubblico. A Monza, Tempio della velocità, andrà in scena la passione con le attività dinamiche in pista. Quello del MIMO è un format innovativo, un nuovo sistema per portare tra la gente le novità auto e motociclistiche.

Ci si chiede se possa sostituire i format dei Saloni tradizionali al chiuso. Per i visitatori l’esposizione a cielo aperto, diffusa per le strade e le vie della città, sarà una passeggiata che li porterà alla scoperta dei tesori di Milano e della storia dell’automobile.

MIMO a tutta Milano

Le installazioni saranno disseminate nei quartieri di Milano, con due centri nevralgici riconosciuti: piazza Duomo e Castello Sforzesco. Nel cuore della città, in piazza Duomo, le Case saranno presenti con una pedana ciascuno, poste in ordine alfabetico e a ferro di cavallo attorno al Duomo. Davanti al Castello Sforzesco il focus green di Milano Monza Motor show, con l’esposizione e i test drive dei modelli elettrici e ibridi plug-in. Anche i modelli dedicati ai test drive saranno numerati e identificati dal codice numerico di mappatura della web app.