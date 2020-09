PSA: importante nomina per il gruppo francese

Arnaud Deboeuf è stato nominato direttore industriale e della catena di fornitura all’interno di PSA e sta entrando a far parte del comitato esecutivo del gruppo. Sostituisce Yann Vincent, che diventa amministratore delegato di ACC (Automotive Cell Company), una joint venture fondata da Groupe PSA e Total.

” Con la nomina di questi due leader, stiamo rafforzando il potenziale della nostra azienda, in vista della nascita di Stellantis, un futuro attore di riferimento nel settore automobilistico globale “, ha affermato Carlos Tavares, Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo. Stellantis è il futuro gruppo automobilistico franco-italo-americano, che nascerà all’inizio del prossimo anno dalla fusione di Groupe PSA e Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Laureato presso l’Ecole Polytechnique e l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Arnaud Deboeuf ha quasi 30 anni di esperienza nell’industria automobilistica. È entrato a far parte di PSA (Ex-PSA Peugeot Citroën) nel settembre 2019 come direttore della strategia industriale, dopo aver ricoperto posizioni senior in Renault.

