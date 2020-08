Ferrari: nuovo prototipo con motore V6 ibrido avvistato in video

Le ultime indiscrezioni trapelate in rete hanno confermato che Ferrari starebbe lavorando su una nuova gamma di motori V6, tra cui un’unità ibrida. Quest’ultima dovrebbe offrire una cilindrata bassa e derivare dal V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato da Alfa Romeo per le Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Tuttavia, sempre in base ai rumor, l’aggiunta della tecnologia ibrida permetterebbe al sei cilindri di sviluppare oltre 700 CV di potenza. La versione attuale più potente del V6 biturbo riesce a produrre 540 CV nella Giulia GTAm.

Ferrari: un prototipo della 488 si mostra in video con a bordo il nuovo V6 ibrido

Nelle scorse ore, Varryx ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube che ci mostra un prototipo della Ferrari 488 probabilmente equipaggiato da questo misterioso propulsore V6 ibrido. Il mulo di prova, dotato di alcuni camuffamenti sulla carrozzeria, è stato avvistato sul Circuito di Fiorano utilizzato dalla casa automobilistica modenese per condurre test e prove di velocità.

Almeno in base a quanto emerso dalla clip, questo V6 ibrido propone un sound molto diverso da ciò che siamo abituati a sentire da una supercar del cavallino rampante. Quindi scordatevi il rombo de LaFerrari e quello della nuova SF90 Stradale ibrida plug-in.

Almeno per il momento, lo storico marchio modenese non ha ancora rivelato informazioni su questo nuovo progetto in arrivo ma il filmato pubblicato da Varryx rappresenta una conferma ulteriore di ciò che Maranello ha in serbo per i suoi fan. La nuova supercar ibrida con motore V6 dovrebbe essere un veicolo molto importante per il futuro di Ferrari e la presentazione potrebbe addirittura avvenire entro la fine del 2020 oppure nel corso del 2021.

È probabile che questo nuovo V6 ibrido possa essere usato pure sull’attesissimo Ferrari Purosangue, il primo SUV della casa automobilistica italiana. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo powertrain.