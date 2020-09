Le strade smart della contea di Lake portano le informazioni dei semafori sul cruscotto delle auto

Le autorità della contea di Lake, nell’Illinois, hanno recentemente firmato una partnership con Audi che dovrebbe contribuire a rendere più smart le strade. I conducenti di alcuni modelli prodotti nel 2017 e tutte quelli lanciati dal 2019 in poi avranno ora un timer per vedere direttamente sul cruscotto quando la luce rossa del semaforo diventa verde.

Il tutto avviene tramite la funzione Audi PRIME Traffic Light Information che dovrebbe essere disponibile su questi modelli in diverse altre località negli Stati Uniti e che presto potrebbe arrivare in una versione simile anche sulle auto di altre case automobilistiche.

Contea di Lake: i funzionari della città collaborano con Audi su un sistema davvero interessante

I funzionari della contea di Lake hanno affermato di aver installato l’hardware necessario per trasmettere le informazioni richieste alle auto Audi in più di 100 incroci mentre il programma dovrebbe iniziare quest’autunno. I conducenti riceveranno informazioni del semaforo direttamente sul cruscotto o sul display head-up della propria vettura.

I rappresentanti di Lake Country affermano che stanno già valutando altri miglioramenti, inclusi sistemi ancor più avanzati che consentirebbero al sistema di Audi di indicare la velocità dell’auto richiesta per poter arrivare all’incrocio con il semaforo verde.

“La Lake County Division of Transportation ha collaborato con Traffic Technology Services (TTS), Inc. per lanciare un nuovo programma con tecnologia basata su cloud che consente ai veicoli di ricevere informazioni dalla rete di segnali stradali di Lake County. Attraverso questo programma, Lake County riceve informazioni anonime da TTS e Audi sulle esperienze degli automobilisti, come il tempo di attesa di un veicolo a un semaforo rosso, che può utilizzare per migliorare le operazioni dei segnali stradali“, hanno dichiarato i funzionari della contea.

L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere disponibile delle funzionalità simili su quante più auto possibili e questo ovviamente dipenderà anche dalle stesse case automobilistiche.