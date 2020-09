Vendite auto in USA: ci vorranno due anni per tornare ai livelli pre-covid

Ci vorranno almeno due anni affinché le case automobilistiche riescano a riportare i numeri di vendite e produzione agli stessi livelli registrati prima dell’inizio della pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus.

Carla Bailo, presidente e amministratore delegato del Center for Automotive Research, sostiene che l’industria automobilistica dovrà adattarsi e lavorare in modo più collaborativo in futuro se le vendite devono ritornare ai livelli pre-covid.

Vendite auto in USA: l’industria automobilistica dovrà riadattarsi per tornare ai livelli pre-pandemici

“Tutti prevedono quest’anno circa 13 milioni di veicoli venduti, prima del COVID-19 eravano circa 17 milioni. Prevediamo che ci vorranno altri due anni, ma ciò presuppone una buona ripresa e continua per tutto l’anno. Se dovessimo avere un altro blocco in autunno, dovremo rivedere queste cifre. Quindi circa due anni per tornare a dove eravamo“, ha detto Bailo al The Detroit Free Press.

Il responsabile ha avuto la possibilità di parlare con diversi produttori del Michigan e autorità del settore sull’attuale situazione dell’industria automobilistica. Diverse case automobilistiche hanno contribuito a salvare vite umane con la produzione di ventilatori, mascherine ecc ma hanno dichiarato che sono molte le sfide che continueranno a pesare sull’intera industria.

Secondo Brian O’Connell, direttore regionale per le relazioni con il governo dello Stato di General Motors, l’impatto della chiusura degli stabilimenti all’inizio dell’anno significa che qualsiasi altra interruzione potrebbe portare a una paralisi.

“La chiusura ha avuto un enorme impatto sul nostro settore e sulla nostra azienda. E non possiamo permetterci un blocco. Non possiamo permetterci una chiusura settimanale“, ha affermato O’Connell. Rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, le vendite complessive nel settore sono calate di circa il 25% e inoltre 20.000 persone hanno perso il proprio posto di lavoro nel settore automobilistico.

Aziende come FCA, Ford e General Motors stanno seguendo dei rigorosi protocolli per i dipendenti malati o per coloro che hanno contratto il coronavirus. Anche se si tratta di una necessità, Carla Bailo fa notare che per mantenere i lavoratori sulle linee di produzione è una sfida in questi tempi.

“Questo continuerà ad essere un problema. È uno sforzo per la sostenibilità della produzione e per mantenere in funzione la linea di produzione. Non hai la possibilità di lavorare da remoto quando sei in linea. E se sei un genitore single che cerca di educare i bambini, questo è un problema significativo“, ha detto il presidente del Center for Automotive Research.