Veicoli commerciali leggeri: le vendite calano del 16% ad agosto in UK

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito ha registrato nuovamente un calo del 16,1%. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Complessivamente, sono stati venduti 19.407 tra furgoni e pick-up. Si sono registrati cali un po’ in tutte le categorie di veicoli, in particolare i furgoni con peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate (-18,2%) e modelli con peso uguale o inferiore a 2 tonnellate (-35%).

Veicoli commerciali leggeri: poco più di 19.400 esemplari venduti in tutto il mese scorso nel Regno Unito

Nonostante questi risultati siano comunque positivi rispetto a quanto previsto originariamente, le immatricolazioni dei veicoli commerciali leggeri sono ancora in diminuzione nei primi otto mesi del 2020. Parliamo di un -36,4%.

In merito a ciò Mike Hawes, amministratore delegato di SMMT, ha dichiarato: “Agosto è tradizionalmente un mese tranquillo poiché le flotte aspettano le nuove targhe di settembre, quindi anche i piccoli cali di volume possono sembrare grandi in termini percentuali. Tuttavia, con questo settore particolarmente sensibile alle prospettive economiche, che rimangono incerte, abbiamo urgente bisogno di misure per ripristinare la fiducia degli operatori nell’investire e rinnovare le loro flotte, molto importante per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di qualità dell’aria previsti dal governo“.